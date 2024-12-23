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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: الضغط الليبرالي للإطاحة بترودو يكتسب زخما في أونتاريو

أوتاوا - د ب أ
نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 11:46 م | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 11:46 م

توصل أكثر من 50 عضوا من الحزب الليبرالي في البرلمان من مقاطعة أونتاريو إلى "إجماع" خلال مؤتمر عبر الهاتف بأنه يجب على جاستن ترودو التنحي عن منصب رئيس الوزراء، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكندية.

ويشكل هؤلاء الأعضاء حوالي ثلث الكتلة الليبرالية، التي تضم 153 مقعدا في مجلس العموم الكندي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

ومع ذلك، لا توجد آلية رسمية لنواب الحزب الليبرالي يمكنهم من خلالها إقالة زعيمهم أو بدء منافسة على قيادة الحزب.

ورغم أن الليبراليين يشكلون أكبر مجموعة في البرلمان، فإنهم لا يتمتعون بأغلبية، وقد اعتمدوا على أصوات أعضاء في أحزاب أخرى — وأساسا الحزب الديمقراطي الجديد — لتمرير تشريعات والبقاء في السلطة.

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