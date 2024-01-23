أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بعد زلزال قوي هز منطقة شينجيانج بغرب الصين بالقرب من الحدود مع قرغيزستان في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتم تسجيل الزلزال بقوة 1ر7 درجة من قبل مركز شبكات الزلازل الصيني، بينما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ 7 درجات.

ووقع الزلزال في الساعة 0209 من صباح الثلاثاء (1809 بتوقيت جرينتش الاثنين) على بعد نحو 130 كيلومترا غرب بلدة أيكول في شينجيانج.

ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط قتلى، حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي الرسمي، بينما أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل.

وتجري أعمال البحث والإنقاذ في المنطقة الجبلية المتاخمة لقيرغيزستان.

وتم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

وتقع خمس قرى داخل دائرة نصف قطرها 20 كيلومترا من مركز الزلزال، حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي. وأضاف أن مبنيين سكنيين وحظيرة ماشية انهارت خلال الزلزال. وفي أجزاء من المنطقة، تعطلت إمدادات الكهرباء مؤقتا بعد وقت قصير من وقوع الزلزال.

وتحدث الزلازل بشكل متكرر في المناطق الجبلية في غرب الصين، على الرغم من أنها عادة ما تؤثر على المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.