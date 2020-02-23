ألمانيا: التوقعات الأولية تكشف تسجيل حزب ميركل لأسوأ نتيجة له منذ 70 عاما

كشفت التوقعات الأولية أن حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي قد سجل في انتخابات ولاية هامبورج اليوم الأحد، أسوأ نتيجة له في انتخابات برلمانية على مستوى ألمانيا منذ 70 عامًا.

في المقابل، أظهرت توقعات القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في هذه الانتخابات بأكبر نسبة من الأصوات تلاه حزب الخضر في المركز الثاني، ما يسمح للحزبين باستئناف ائتلافهما الحاكم في الولاية الواقعة شمال ألمانيا.

ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كان حزب البديل من أجل ألمانيا والحزب الديمقراطي الحر سيتمكنان من الحصول على النسبة المؤهلة لدخول البرلمان.

وحسب التوقعات، حصل الحزب الاشتراكي على ما يتراوح بين 5ر37% إلى 38% وهي أقل كثيرا من النسبة التي كان قد حصل عليها في الانتخابات الماضية عام 2015 (6ر45%)، وهي نسبة لم تحدث في انتخابات أي ولاية أخرى.

وتلاه الخضر بفارق كبير حيث حصلوا على 5ر25% وهي نسبة تزيد عن ضعف النسبة التي كان الحزب قد حصل عليها في الانتخابات السابقة (3ر12%).

وحصل حزب ميركل على ما يتراوح بين 11 إلى 5ر11% مقابل 9ر15% كان قد حصل عليها في انتخابات 2015.

وتراوحت نسبة اليسار بين 9% إلى 5ر9% مقابل 5ر8% في الانتخابات السابقة، ومني الحزب الديمقراطي الحر وحزب البديل بخسارة مفاجئة، وحصل حزب البديل على نسبة تراوحت بين 7ر4 إلى 8ر4% وهي نسبة لا تؤهله لدخول البرلمان بينما كان قد حصل على 1ر6% في انتخابات 2015، وحصل الحزب الليبرالي على نسبة 5% مقابل 4ر7% في الانتخابات السابقة.