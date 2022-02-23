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السيطرة على حريق مخزن داخل عقار فى عابدين

محمد أبوعوف
نشر في: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 3:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 3:49 ص

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء اليوم، على حريق اندلع داخل مخزن للأدوات الكهربائية أسفل عقار فى عابدين، ولم يسفر عن سقوط مصابين أو ضحايا.

تلقي اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية فى القاهرة، إخطارا من غرفة النجدة، بنشوب حريق بمخزن أجهزه كهربائيّة أسفل عقار مكون من 4 طوابق فى عابدين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بـ 4 سيارات مطافئ، وتم محاصرة النيران وإخمادها.

وتبين أنها التهمت محتويات المخزن، وقام رجال الحماية المدنية بأعمال تبريد بمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالخدمات المرورية لسحب الكثافات التي حدثت فى الشوارع المحيطة نتيجة أعمال الإطفاء وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.

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