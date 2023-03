وزير الخارجية الأوكراني يهنئ المسلمين بمناسبة رمضان: أتمنى أن يجلب السلام للجميع

هنأ وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، المسلمين في أوكرانيا ومختلف أنحاء العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «يحتفل المسلمون في أوكرانيا بالشهر الكريم وسط عدوان واسع النطاق للسنة الثانية على التوالي، وأتمنى أن يجلب رمضان هذا العام السلام والرخاء للجميع».

وفي وقت سابق، نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لقطات من زيارة قام بها لمنطقة خيرسون بجنوب البلاد، حيث تعهد باستعادة كل شيء بعد الهجوم الروسي.

ودفع هجوم مضاد أوكراني أواخر العام الماضي، القوات الروسية للانسحاب من خيرسون بعد أشهر من الحرب.

وأعلنت أوكرانيا الخميس، أنها تعتزم الاستفادة قريبا جدا من الإرهاق الروسي في باخموت، حيث تتركز المعارك في شرق البلاد مع تكبد القوات الروسية ومجموعة فاغنر التي تشكل رأس حربة في المواجهات، خسائر كبيرة.

وكتب قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي على تطبيق «تلجرام»: «لا ييأس المعتدي من السيطرة على باخموت بأي ثمن، رغم الخسائر في العناصر والمعدات».

وأكد أن القوات الروسية المستنفرة في شكل كبير في باخموت وحولها «تخسر قوة كبيرة وباتت مستنفدة».

وأضاف: «قريبا جدا، سنفيد من هذه الفرصة كما فعلنا سابقا قرب كييف وخاركيف وبالاكليا وكوبيانسك»، في إشارة إلى انتصارات عسكرية أوكرانية سابقة.

Ramadan Mubarak to Muslims in Ukraine and around the world! Unfortunately, for the second year in a row Ukraine's Muslim community is observing the Holy Month amidst full-scale aggression against our country. May this Ramadan bring peace and well-being to all. #RamadanKareem