 زيلينسكي يطالب قادة آسيا بالمشاركة في قمة لإنهاء الحرب الروسية - بوابة الشروق
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زيلينسكي يطالب قادة آسيا بالمشاركة في قمة لإنهاء الحرب الروسية

سنغافورة - (د ب أ)
نشر في: الأحد 2 يونيو 2024 - 11:46 ص | آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 11:46 ص

حث الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، قادة آسيا على المشاركة في قمة هذا الشهر لمناقشة خطة بلاده بشأن السلام، مشيرا إلى أن تحديد مسار لإنهاء الحرب الروسية سوف يساعد في التخفيف من تداعيات الاضطرابات العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن زيلينسكي، قال في منتدى شانغريلا الحواري في سنغافورة اليوم الأحد، إنه بالمشاركة في القمة التي تستضيفها سويسرا، سوف يشارك قادة آسيا في الدفاع العالمي وسوف يتحدوا ضد الحرب.

ومن المقرر أن تتناول القمة الأسلحة النووية والأمن الغذائي والإفراج عن سجناء الحرب.

وقال زيلينسكي في المنتدى: "بعد قمة السلام، عندما تتفق الأغلبية العالمية على التفاهم المشترك والخطوات، سوف تعرض الأطراف المعنية هذه الأمور على روسيا بهدف التوصل لنتيجة مماثلة لمبادرة الحبوب".

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