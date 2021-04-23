 البابا تواضروس يوجه بالاعتذار لأي شخص مصاب بكورونا عن الحضور للكنيسة - بوابة الشروق
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البابا تواضروس يوجه بالاعتذار لأي شخص مصاب بكورونا عن الحضور للكنيسة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 23 أبريل 2021 - 3:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أبريل 2021 - 3:13 ص

وجه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الأباء كهنة كنائس قطاعات القاهرة والإسكندرية، بالالتزام بمراجعة أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم في كشوف الحاجزين للصلاة (كلٌ في كنيسته) والاعتذار بشكل قاطع لمن يعلمون بإصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا حاليًا أو مؤخرًا، عن عدم استقبالهم للصلاة في الكنيسة، واستبعاد أسمائهم من الكشوف.
وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني أكد أن الأمانة تقتضي على الجميع (كهنة وشمامسة وشعب) أن يمتنع عن الذهاب إلى الكنيسة في حالة مجرد الشك في احتمال إصابته أو مخالطته لمصاب سواء من أفراد أسرته أو من آخرين.
وتابع قائلا، إن أمانتنا في هذا الأمر له بركة خاصة من الله، بينما السلوك بعدم أمانة والتواجد في تجمعات في الكنيسة أو في أي مكان، يعد خطيئة أمام الله، لأنه سيسبب أذى لمن حوله.

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