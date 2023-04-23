 لاكاي يقود هجوم بيراميدز في التشكيل المتوقع أمام مارومو جالانتس - بوابة الشروق
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لاكاي يقود هجوم بيراميدز في التشكيل المتوقع أمام مارومو جالانتس

محمد ثابت
نشر في: الأحد 23 أبريل 2023 - 10:33 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أبريل 2023 - 10:33 ص

يستضيف بيراميدز نظيره، مارومو جالانتس الجنوب أفريقى، الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، في ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويتسلح بيراميدز بعاملي الأرض والجمهور في مباراة الليلة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام مارومو جالانتس تسهل من مهمته في مواجهة الإياب وخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر - محمد الشيبي.

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي  رمضان صبحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.


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