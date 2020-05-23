أنشيلوتي: زيدان غيَر طريق تفكيري في كرة القدم

اعترف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، أن زين الدين زيدان نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق، غير طريقة تفكيره في كرة القدم.

وتولى أنشيلوتي تدريب يوفنتوس بين عامي 1999 و 2001 مع نجاح ضئيل، وتولى خلال تلك الفترة تدريب زيدان ورحل المدرب المخضرم بعد ذلك وبدأت انطلاقته في بطولة دوري أبطال أوروبا مع إسي ميلان.

قام الفرنسي بعد سنوات طويلة بمساعدة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد، قبل أن يحل محله في النهاية.

وقال مدرب إيفرتون لقناة سكاي سبورتس "مع زيدان ، حاولت تغيير فكرتي عن طريق اللعب".

وأضاف:" زيدان هو أول لاعب أعطاني إمكانية تغيير النظام واللعب بطريقة مختلفة، لذلك عندما كان لدي زيدان ، في السنة الأولى في يوفنتوس ، لعبت بنظام 3-4-1-2 ، بعد أن كان أليساندرو ديل بييرو و فيليبو إنزاجي في المقدمة وزيدان متخلفين قليلاً".

وأضاف:"في السنة الثانية، لعبت مع بأربعة مدافعين ولكني أبقيت ثنائي هجومي في المقدمة مع لاعب رقم 10 مثل زيدان".

وأضاف:"غيّر زيدان فكرتي عن كرة القدم، لقد كنت شديد التركيز قبل يوفنتوس في طريقة 4-4-2 وبعد ذلك تغيرت ، أردت أن أضع زيدان في أفضل وضع له للسماح له بالراحة أكثر في الملعب".

وواصل:"كانت تجربة يوفنتوس جيدة في رأيي لأنني فهمت جيدًا كيف يجب أن يعمل النادي للمدرب لذا أعطاني النادي الكثير من الدعم في ذلك".

وأكمل:"لا يهم إذا طردوني في نهاية السنة الثانية، حتى اليوم الأخير في يوفنتوس فهمت كيف يجب أن يعمل النادي للمدير من ناحية دعمه ومساعدته أمام اللاعبين، لمنح المدير الفني القوة التي يحتاجها لإدارة اللاعبين".