قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إنّ هناك زيادة ملحوظة في التباطؤ بحركة البيع، موضحًا أنّ الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «التاجر يفضل أن تظل البضاعة بجانبه مقابل عدم بيعها بالخسارة وذلك في فترة الركود، وجميع التجار والصناع عليهم التزامات ضخمة يحتاجون سدها، ما يعني أنه من الممكن التراجع عن هذا المبدأ والبيع مقابل هامش ربح قليل».

وأشار إلى أنّ الحالة الاقتصادية الراهنة مع ارتفاع الأسعار قللت القدرة الشرائية، موضحًا أنّ لا يمكن انخفاض الأسعار في ظل ارتفاع التكاليف خلال عملية التصنيع نفسها، وينطبق ذلك أيضًا على التجار.

ونوه بأنّ لا توجد نظرية اقتصادية تقول إن التاجر يكتفي بما حققه من هامش ربح طوال العام، مؤكّدًا أن الشركات الاستثمارية العالمية لا تأخذ بهذا المبدأ.

وتساءل: "لو التزم التاجر أو الصانع بهذا الأمر، هل وقت المحاسبة أمام (مصلحة) الضرائب ستراعي أن التجار حقّق خسارة في آخر ثلاثة أشهر مثلا بعدما حقق أرباحا في بداية العام؟».

واعتبر أنه لا يوجد أي مصنع أو تاجر يحقق المكاسب التي يتخيلها المستهلك، مشيرًا إلى الصناع والتجار عليهم التزامات كبيرة مثل أجور العمالة والإيجارات وغيرها من المصروفات.