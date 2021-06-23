محافظ الشرقية يفتتح قسم الأورام وقاعة تدريب أطباء الزمالة المصرية بمستشفى السعديين

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، قسم الأورام الجديد بمستشفى السعديين المركزي بمنيا القمح، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت مليوني و200 ألف جنيه، بالتعاون بين وزارة الصحة والمديرية والمجتمع المدني.

وقدم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عرضًا تفصيليًا عن قسم الأورام الجديد وقاعة التدريب بالمستشفى، موضحًا أن القسم مُقام على مساحة ألف و60 متر مربع، حيث يسع 31 سرير، منهم 5 أسرة عناية أورام، و16 سرير داخلي، و10 أسرة لتلقي العلاج الكيماوي والهرموني.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيانٍ له، أنه تم تدعيم القسم بالخدمات المكملة، ومنها جهاز أشعة فوق صوتية على القلب (إيكو)، وعيادة تغذية وعيادة الدعم النفسي لمرضى الأورام ووحدة علاج الألم، بالإضافة إلى صيدلية داخلية ومعمل لإجراء التحاليل الطبية لمرضى الأورام.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إلى أن الافتتاح التجريبي للقسم شهد إجراء 46 عملية جراحية لمرضى الأورام السرطانية ما بين عمليات كبرى وذات مهارة، وكذا تقديم العلاج الكيمياوي والهرموني لـ 32 مريض، وأصبح يستخدم في القضاء على قوائم الانتظار.