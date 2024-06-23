السعودية تؤكد أهمية تعزيز الأمن السيبراني لحماية المصالح الحيوية للدول

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد أهمية السعي لإيجاد فضاء سيبراني آمن موثوق يمكّن النمو والازدهار، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الأمن السيبراني من أجل حماية المصالح الحيوية للدول وأمنها الوطني.

جاء ذلك في كلمة المملكة في الجلسة النقاشية المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن الدولى بعنوان "صون السلام والأمن الدوليين: التصدي للتهديدات الناشئة في الفضاء السيبراني" وذلك بمشاركة كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد.

ورأس وفد السعودية في الجلسة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، وضم الوفد ممثلين عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وأشار مندوب السعودية إلى أن بلاده تحرص على تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، وفي هذا الشأن أطلقت المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي يعد منصة عالمية تجمع متخذي القرار حول العالم لمناقشة القضايا الإستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني، وقد شهد المنتدى في نسخته التي عقدت العام الماضي مشاركة أكثر من 120 دولة، كما أنشأت المملكة مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني لتكون منظمة مقرها مدينة الرياض؛ بهدف الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ودعمها بما يخدم رخاء وازدهار الإنسان حول العالم, وتسهم في بناء القدرات البشرية لعدد من الدول والمنظمات الدولية، وشارك في التمارين السيبرانية التي أقامتها المملكة أكثر من (40) دولة ومنظمة.

وأكد الواصل حرص السعودية لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الأمن السيبراني؛ حيث أسفرت جهود المملكة عن إنشاء لجنة وزارية متخصصة للأمن السيبراني تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناء على مقترح من المملكة صاغته لإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وكانت السعودية قد حققت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.