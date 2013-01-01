النيابة تصرح بدفن 7 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة غرقوا في شواطئ الإسكندرية

صرحت نيابة الدخيلة الكلية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، بتسليم جثامين 7 أشخاص لأسرهم لمواراتهم الثرى، بعد أن لقوا مصرعه غرقًا، إثر نزولهم مياه البحر في 4 شواطيء بمنطقة العجمي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأقوال شهود العيان، وسؤال مسئولى الشواطئ عن أسباب وقوع حالات الغرق.

وكان 6 أشخاص، بينهم 3 من أسرة واحدة، من محافظة القاهرة، لقوا مصرعهم، مساء الخميس "ثالث أيام عيد الأضحى المُبارك"، والسابع، صبيحة اليوم الجمعة، غرقًا في مياه البحر، داخل شواطىء "البيطاش، والسلام1، والزهراء، والنخيل"، بالعجمي، غربي الإسكندرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارات من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود عدة بلاغات من الأهالي ومسئولي شواطئ العجمي، حول غرق 7 أشخاص في مياه البحر، وفارقوا الحياة، بينهم "رب أسرة، وزوجته، ونجلهما".

وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم، ومسئولي شواطئ العجمي، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ الأول في شاطيء البيطاش، وفحصه، تبين أن الغرقى 3 أشخاص، رب أسرة يدعى "رامي.ع"، وزوجته "ماجده.ع.ب"، 35 عامًا، ونجلهم "يوسف.ر.ع"، 14 عامًا، حيث جرفهم التيار إلى داخل البحر، ولقوا حتفهم، وتم انتشالهم بواسطة فرق الإنقاذ، وبمساعدة الأهالي، الذين أنقذوا شخص رابع.

بينما البلاغ الثاني، فكان من شاطئ "السلام1" حيث غرق شخصين أحدهما يدعى "حسام.ش.م"، وتم انتشالهما، وأما البلاغ الثالث فكان من شاطى الزهراء، بالهانوفيل، حيث لقى شخص يدعى "مصعب.س.ال"، 25 عامًا، محل إقامته مدينة حلوان، مصرعه غرقًا.

وأما البلاغ الرابع فكان من مسئولي شاطىء النخيل "المُغلق"، حيث لقي طفل يدعى "مصطفى.م.م"، 15 عامًا، من منطقة العامرية، مصرعه غرقًا، فيما تم إنقاذ 2 آخرين، بعد تسللهم إلى المياه في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الجمعية.

تم نقل الغرقى إلى مشرحة كوم الدكة، وثلاجة مستشفى العامرية المركزي، لحين التصريح بتسليمهم لأسرهم، لمواراتهم الثرى، وذلك عقب تحرير 4 محاضر إدارية بوقائع الغرق، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.