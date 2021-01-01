المقاصة يتفق على وديتين خلال فترة توقف الدوري

اتفق الجهاز الفني لمصر المقاصة على خوض مباراتين وديتين ضد غزل المحلة يوم 27 يوليو الجاري، ويوم 30 من الشهر نفسه ضد طلائع الجيش، ضمن تحضيرات الفريق الفيومي لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة المقاصة أمام المحلة على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، بينما تقام مباراة طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضية العسكري.

على جانب آخر، يتمسك الجهاز الفني للمقاصة بقيادة محمد عبد الجليل ببقاء فارس طارق لاعب الفريق الفيومي والمعار من الأهلي في الموسم المقبل، حيث تنوى إدارة المقاصة التفاوض مع الأهلي من أجل تجديد إعارته في الموسم المقبل.