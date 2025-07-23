مفوضة أوروبية: الكلمات عاجزة عن وصف الوضع في غزة

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صرحت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، بأن الكلمات باتت عاجزة عن وصف الوضع في قطاع غزة.

وأشارت في تصريح لإذاعة "فرانس إنترناشيونال"، أن 21 طفلًا في غزة توفوا جراء الجوع بحسب آخر أرقام، إلى جانب أطفال استشهدوا بالرصاص.

وقالت: "اليوم بات الفلسطينيون أمام خيارين، الموت بالرصاص أو الموت جوعا".

ووصفت لحبيب الوضع في غزة بالـ"كارثي"، والكلمات تعجز عن وصفه.

وانتقدت لحبيب مشروع "مدينة المساعدات الإنسانية" الإسرائيلي الذي يهدف إلى جمع نحو 600 ألف فلسطيني وتهجيرهم، مشيرًة إلى أن هذا المشروع "يفتقر إلى حل الدولتين ورؤية طويلة الأمد متفق عليها".

ومنذ 2 مارس الماضي، تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة "حماس" لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

واستفحلت المجاعة مؤخرا داخل القطاع، وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة، فلسطينيين بالقطاع وقد بدت أجسادهم أشبه بهياكل عظمية جراء الجوع الشديد، فضلا عن إصابتهم بالغثيان والإعياء وفقدان الوعي.



