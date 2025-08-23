وزير خارجية باكستان يبدأ زيارة إلى بنجلاديش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

غادر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اليوم السبت، البلاد متجها إلى بنجلاديش في زيارة رسمية تستغرق يومين، والتي تأتي تلبية لدعوة من الحكومة البنغالية.

وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية - حسبما ذكرت قناة (سما تي في) الباكستانية - بأنه من المقرر أن يلتقي إسحاق دار، خلال زيارته إلى العاصمة دكا، بكبار المسئولين البنغاليين لبحث سبل تعميق العلاقات الثنائية واستعراض القضايا الرئيسية على الساحتين الإقليمية والعالمية.

ومن المتوقع أن يعقد وزير الخارجية الباكستاني اجتماعات مهمة مع كبير مستشاري الحكومة البنغالية محمد يونس ومستشار الشئون الخارجية محمد توحيد حسين.

وستركز المحادثات على الإجراءات الرامية لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والمشاركة الدبلوماسية.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية باكستاني إلى بنجلاديش منذ نحو 13 عاما.