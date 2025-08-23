إعصار إيرين يدمر أعشاش السلاحف البحرية المهددة بالانقراض

تسبب إعصار إيرين، الذي ضرب الجزر الحاجزة في نورث كارولينا مصحوبا برياح وأمواج قوية هذا الأسبوع في تدمير العديد من أعشاش السلاحف البحرية المهددة بالانقراض ودفن البيض في الرمال أو جرفه إلى البحر.

وفي جزيرة توبسيل، فُقدت أكثر من نصف أعشاش السلاحف البحرية التي يبلغ عددها 43 في العاصفة، طبقا لما ذكرته تيري ماير، مديرة الحفاظ على البيئة في مركز كارين بيزلي لإنقاذ وإعادة تأهيل السلاحف البحرية.

وأضافت: "لم أتوقع أن يكون منسوب المياه الجوفية مرتفعا إلى هذا الحد وأن يكون البيض غارقا في المياه تماما عندما وصلنا إليه"، وتابعت: "لا أعتقد أنني رأيت مثل هذا على نطاق واسع".

ولم يصل إعصار إيرين إلى اليابسة على الإطلاق ولم يسبب أضرارا واسعة النطاق على البنية التحتية على الرغم من أن قوته كانت ضعف قوة إعصار عادي. لكن السلاحف لم تكن محظوظة بهذا القدر.

وكانت رياح وأمواج قوية قد ضربت جزيرتي نانتوكيت ومارثا فينيارد وهددت تيارات مائية خطيرة المنطقة من كاروليناس إلى نيو إنجلاند مع تقدم إعصار إيرين صوب البحر، بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي.