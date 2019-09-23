 طلعت يوسف: تأثرنا بالغيابات أمام الزمالك.. ولا تعليق على التحكيم - بوابة الشروق
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طلعت يوسف: تأثرنا بالغيابات أمام الزمالك.. ولا تعليق على التحكيم

تصوير- إسلام صفوت
تصوير- إسلام صفوت
علاء العزب
نشر فى : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 10:56 م | آخر تحديث : الإثنين 23 سبتمبر 2019 - 10:56 م

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أن فريقه تأثر بالغيابات في مباراته أمام الزمالك التي خسرها بهدف في افتتاحية الدوري الممتاز.

الزمالك افتتح موسمه بالفوز على الاتحاد بهدف مصطفى محمد المبكر في الدقيقة الخامسة، ليحصد أول ثلاث نقاط في الدوري.

وقال يوسف في تصريحات بعد المباراة التي انتهت بهدف نظيف للزمالك: "لدينا لاعبين غائبين، وهما سيسيه وأحمد رفعت، وبالطبع تأثرنا بالغيابات التي جاءت بسبب شروط الزمالك في إعارتها".

وأضاف يوسف :"لا أريد الحديث عن التحكيم في المباراة، ولم أر من مكاني لقطة ضربة الجزاء بالشكل الأمثل"

وعبر طلعت يوسف عن رضاه على أداء فريقه خاصة في شوط المباراة الثاني الذي كان أفضل من وجهة نظر مدرب الفريق الأخضر.


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