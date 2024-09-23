تايمز: من المستبعد أن يرفع بايدن الحظر عن الضربات في العمق الروسي بعد لقائه زيلينسكي

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية نقلا عن مصدر مطلع بأنه من غير المرجح أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد لقائه فلاديمير زيلينسكي في واشنطن عن رفع القيود عن ضرب العمق الروسي.



ومن المقرر أن يتحدث زيلينسكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء. وأن يزور البيت الأبيض في واشنطن يوم الخميس للقاء بايدن.



ووفقا للبيت الأبيض، فإن بايدن وزيلينسكي سيبحثان النزاع الأوكراني، فضلا عن "التخطيط الاستراتيجي لأوكرانيا والدعم الأمريكي".

وذكر التقرير: "من غير المرجح أن يعلن بايدن (بعد لقائه مع زيلينسكي) ما إذا كان سيمنح أوكرانيا الإذن باستخدام الصواريخ بعيدة المدى، بما في ذلك الصواريخ البريطانية "ستورم شادو" لاستهداف الأراضي الروسية".

وقال دبلوماسي من دولة عضو في "الناتو"، لم يذكر اسمه، للصحيفة إن القرار كان "قرارا بريطانيا أمريكيا حقا".

كما تؤكد الصحيفة أن هذا القرار، حتى لو تم تبنيه، من غير المرجح أن "يغير مسار النزاع".

وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن أوكرانيا، دون مساعدة الغرب، غير قادرة على شن ضربات على عمق الأراضي الروسية، لأن ذلك يتطلب وجود بيانات استخباراتية من الأقمار الصناعية.

وأعلن الرئيس بوتين، أن دول الناتو تناقش في الوقت الراهن ليس فقط إمكانية استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى، بل تقوم في الواقع باتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.