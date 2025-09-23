دول غربية تعرض المساعدة في علاج مرضى من غزة في الضفة الغربية

دعت أكثر من 20 دولة غربية إسرائيل إلى معاودة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة الغربية المحتلة، وعرضت تقديم المساعدات المالية والأطقم الطبية والمعدات لعلاج مرضى من غزة في الضفة.

وقالت الدول في بيان مشترك أصدرته كندا: «نناشد إسرائيل بشدة معاودة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حتى يتسنى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويحصل المرضى على العلاج الذي يحتاجونه بشدة في الأراضي الفلسطينية»، بحسب وكالة رويترز.

والنمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وبولندا من بين الدول الموقعة على البيان وعددها ‭2‬‭4‬ دولة. والولايات المتحدة ليست من الموقعين على البيان.

وأضاف البيان: «نحث إسرائيل أيضا على رفع القيود المفروضة على تسليم الأدوية والمعدات الطبية إلى غزة».

ولم تصدر إسرائيل أي رد فعل حتى الآن. وسبق لها أن رفضت مثل هذه المطالب في السابق للسماح لسكان غزة بتلقي الرعاية الطبية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكان أحدثها خلال اجتماع هذا الشهر بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ونظيره الدنماركي، إذ أشار ساعر إلى "مخاوف أمنية" لتبرير الرفض.

وأثارت صور الفلسطينيين الجوعى، بمن فيهم الأطفال، غضبا عالميا إزاء حملة إسرائيل على غزة، التي أودت بحياة عشرات الآلاف منذ أكتوبر 2023 وشردت سكان غزة بالكامل وتسببت في أزمة مجاعة.

ويقول العديد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين، بالإضافة إلى لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، إن هذه الحملة تصل إلى حد الإبادة الجماعية.