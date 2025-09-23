أبو الغيط يطالب بحماية الفلسطينيين من القتل العمد الممنهج

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية أن تتحمل المسئولية لحماية الفلسطينيين من القتل العمد الممنهج.

وقال أبو الغيط خلال كلمته أمام مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، إننا أمام لحظة استثنائية بكل المقاييس، فبينما يسعى الاحتلال الإسرائيلي لوأد مشروع الدولة الفلسطينية في شوارع مدينة غزة تأتي الغالبية من دول العالم على أعلى المستويات لإنقاذ هذا المشروع.

وأضاف: "نحن هنا ليس فقط لإنقاذ الدولة الفلسطينية وإنما لإنقاذ بعض من إنسانيتنا جميعا".

وتابع أبو الغيط إننا نحمل على عاتقنا مسئولية أن نجعل هذا الاجتماع محطة رئيسية لمسار ضروري وأساسي وفاتحة لطريق لا عودة عنه لتنفيذ حل الدولتين.

كما طالب الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية أن تتحمل المسئولية لحماية الفلسطينيين من القتل العمد الممنهج، وحماية المشروع الفلسطيني من إجراءات موتورة تهدد فرصه المستقبلية وتعيده إلى الوراء.