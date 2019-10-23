أمين عام الناتو: «من المبكر جدا» تقييم الاتفاق التركي الروسي بشأن سوريا

اعتبر أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، أنه "من المبكر جدا" القول ما إذا كان الاتفاق التركي الروسي الأخير بشأن مناطق شمال شرقي سوريا مفيدا لإحلال السلام في المنطقة.

وقال للصحفيين في بروكسل :"أعتقد أنه من المبكر بعض الشيء تقييم نتائج البيان، الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

إلا أنه رحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي كان تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين تركيا والولايات المتحدة، باعتباره قاد إلى خفض كبير في أعمال العنف وهو "شيء يمكن البناء عليه في إطار سعينا للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سوريا".

وشدد على "الحاجة الملحة لحل سلمي" للصراع، وذلك قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف في بروكسل على مدار يومي الخميس والجمعة.

ومن المتوقع أن تكون العملية العسكرية التركية في شمال سوريا على جدول أعمال الاجتماع.



