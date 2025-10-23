شهدت شوارع وأحياء شرق ووسط الإسكندرية، مساء اليوم، نشاطًا ملحوظًا لمرشحي مجلس النواب 2025، مع انطلاق أول أيام فترة الدعاية الانتخابية، حيث كثف المرشحون من جولاتهم الميدانية للالتقاء بالمواطنين وعرض برامجهم الانتخابية.

وانتشرت اللافتات الدعائية في الميادين والشوارع الرئيسية، فيما حرص عدد من المرشحين على تنظيم لقاءات مباشرة مع الأهالي وأصحاب المحال لعرض خططهم بشأن تطوير الخدمات داخل دوائرهم الانتخابية.

وشهدت الجولات تفاعلًا لافتًا من المواطنين الذين رحبوا بالمرشحين، وسط أجواء تنافسية بين الحملات الدعائية التي بدأت بالظهور بشكل واضح في مختلف مناطق الإسكندرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إطلاق قاعدة بيانات الناخبين المحدثة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وعبر تطبيقها الإلكتروني www.elections.eg، والتي تتيح للناخبين الاستعلام عن لجانهم الانتخابية ومواقعها الجغرافية، وتقديم طلبات لتغيير اللجنة أو جمع أفراد الأسرة في لجنة واحدة.