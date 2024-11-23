 أيرلندا.. الكهرباء تنقطع عن حوالي 60 ألف شخص وسط هبوب عاصفة بيرت - بوابة الشروق
السبت 23 نوفمبر 2024 8:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

أيرلندا.. الكهرباء تنقطع عن حوالي 60 ألف شخص وسط هبوب عاصفة بيرت

د ب أ
نشر في: السبت 23 نوفمبر 2024 - 7:19 م | آخر تحديث: السبت 23 نوفمبر 2024 - 7:19 م

تعرضت عدة مناطق للفيضان وانقطاع الكهرباء بعدما اجتاحت عاصفة بيرت جزيرة أيرلندا الليلة الماضية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" اليوم السبت.

 وقال مجلس إمدادات الكهرباء إن الرياح الشديدة تسببت في انقطاع الكهرباء عن 60 ألف عميل، فيما كانت مقاطعات دونيجال وسليجو ومايو وجالواي وكافان وموناجان وكيرى وكورك هي الأكثر تضررا.

 وأصدر خبراء الأرصاد تحذيرات باللون الأحمر من الأمطار في كورك وجالواي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، بينما صدر تحذير باللون البرتقالي لمدة 10 ساعات لمقاطعات ووترفورد وكيري وكلير ومايو وسليجو وليتريم.

 وما زال تحذير باللون الأصفر من الرياح والأمطار ساريا لمعظم المقاطعات حتى منتصف النهار اليوم السبت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك