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تعرضت عدة مناطق للفيضان وانقطاع الكهرباء بعدما اجتاحت عاصفة بيرت جزيرة أيرلندا الليلة الماضية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" اليوم السبت.

وقال مجلس إمدادات الكهرباء إن الرياح الشديدة تسببت في انقطاع الكهرباء عن 60 ألف عميل، فيما كانت مقاطعات دونيجال وسليجو ومايو وجالواي وكافان وموناجان وكيرى وكورك هي الأكثر تضررا.

وأصدر خبراء الأرصاد تحذيرات باللون الأحمر من الأمطار في كورك وجالواي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، بينما صدر تحذير باللون البرتقالي لمدة 10 ساعات لمقاطعات ووترفورد وكيري وكلير ومايو وسليجو وليتريم.

وما زال تحذير باللون الأصفر من الرياح والأمطار ساريا لمعظم المقاطعات حتى منتصف النهار اليوم السبت.