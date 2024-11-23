قوات الاحتلال ومستوطنون يهاجمون مناطق متفرقة في الضفة

أُصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، اليوم السبت، خلال هجوم للمستوطنين على بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة لشاب يبلغ من العمر (32 عاما) بالرصاص الحي في الفخد، وجرى نقله إلى المستشفى، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا منازل المواطنين في البلدة، واندلاع المواجهات.

ويأتي ذلك فيما ذكرت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة مساء أمس الجمعة وفجر اليوم السبت، واعتقلت شابا من ذوي الإعاقة في الخليل، كما منعت عزاء فلسطيني في المدينة كان استشهد في غزة، في الأثناء تعرض جنرال إسرائيلي لمضايقات من مستوطنين متطرفين في الخليل أيضا.

وإلى جانب طولكرم ونابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين وبلدة يعبد غرب المدينة شمالي الضفة الغربية، كما اقتحمت مدينة الخليل جنوبي الضفة.