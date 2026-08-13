 المساعدات تتدفق إلى كولومبيا وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 265 قتيلا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المساعدات تتدفق إلى كولومبيا وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 265 قتيلا

د ب أ
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2026 - 7:54 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2026 - 7:54 ص

  بدأت كميات هائلة من المساعدات من الشركاء الإقليميين تتدفق إلى كولومبيا يوم الأربعاء، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزال القوي الذي ضرب غرب البلاد يوم الإثنين.

وتشكل هذه الكارثة، التي أسفرت عن تدمير مبان وانهيار طرق وسحق سيارات، اختبارا صعبا للرئيس الكولومبي الجديد، أبيلاردو دي لا إسبرييلا، وحكومته التي تسعى جاهدة للاستجابة للكارثة، وكذلك للمجتمع المدني الذي يبذل جهودا حثيثة لتقديم المساعدات للمجتمعات الأكثر تضررا.

وقال دي لا إسبرييلا مساء الأربعاء إن ما لا يقل عن 265 شخصا لقوا حتفهم في الزلزال الذي بلغت قوته4ر7 درجة على مقياس ريختر.

وأشار الرئيس إلى أن ما يقرب من 500 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، على الرغم من أن قواعد البيانات التي تديرها الجهات المدنية تقدر هذا العدد بأكثر من 4100 شخص. وأضاف دي لا إسبرييلا أن إجمالي عدد الأسر المتضررة تجاوز 25800 أسرة.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية 130 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال.


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