إصابة طالب في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية جورجيا الأمريكية

أفادت الشرطة بأن حادث إطلاق نار وقع يوم الأربعاء في مدرسة ثانوية بولاية جورجيا الأمريكية أسفر عن إصابة طالب واحد، وأنه تم لاحقا القبض على مراهق مشتبه به كان قد لاذ بالفرار.

ووقع حادث إطلاق النار في مدرسة وارنر روبنز الثانوية، الذي تورط فيه طالبان من الصف التاسع، بعد مرور أسبوع واحد فقط على بدء العام الدراسي الجديد، مما استدعى تدخل عشرات من أفراد قوات إنفاذ القانون. وتقع مدينة وارنر روبنز على بعد حوالي164 كيلومترا جنوب شرق أتلانتا.



ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المدرسة مزودة بأجهزة الكشف عن المعادن.

وقال مسؤول في الشرطة إن مجموعة من الطلاب كانت داخل مرحاض المدرسة عندما تصاعدت مشادة كلامية بين طالبين لتتحول إلى شجار جسدي. وأصيب أحد الطلاب بطلق ناري، ثم لاذ المشتبه به بالفرار. ووصل ضابط أمن المدرسة بسرعة، ووضع ضمادات ضاغطة على جروح الطالب وبقي في المكان حتى وصول طاقم خدمات الطوارئ.

وبعد ساعة، تم القبض على المشتبه به "دون وقوع أي حوادث أخرى" في حي يبعد حوالي 800 متر عن المدرسة، حسبما قال المسؤول.