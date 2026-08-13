الأمم المتحدة: حكام طالبان في أفغانستان يحتجزون اثنين من الموظفين الأفغان التابعين لبعثتنا

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن حكام طالبان في أفغانستان احتجزوا اثنين من الموظفين الأفغان التابعين للبعثة السياسية للأمم المتحدة في البلاد.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين إن "المديرية العامة للاستخبارات" التابعة لطالبان احتجزت الموظفين الاثنين في مدينة هرات غرب البلاد يوم الأحد. وأضاف أن البعثة لم تُبلغ بالتهم الموجهة إلى الرجلين ولم تتمكن من زيارتهما.

ودعت البعثة حركة طالبان إلى ضمان احترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ومسؤوليها.

واستولت حركة طالبان على السلطة في 15 أغسطس 2021، مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو من البلاد بعد عقدين من الحرب.

وتشمل ولاية بعثة الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن تعزيز ودعم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة للنساء والفتيات والحكم الشامل والاستقرار الاقتصادي.

وقد تم احتجاز الرجلين في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في هذه الدولة الآسيوية التي تعاني من الفقر، وفي الوقت الذي تخوض فيه قوات طالبان معارك عبر الحدود مع القوات الباكستانية. وتصاعدت الاشتباكات بشكل حاد في فبراير عندما شنت القوات الأفغانية غارة على باكستان ردا على غارات جوية باكستانية داخل أفغانستان. وأعلنت إسلام آباد لاحقا أنها في حالة "حرب مفتوحة".