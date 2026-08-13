 اليابان تحتج على زيارة بوتين لجزر الكوريل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان تحتج على زيارة بوتين لجزر الكوريل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
طوكيو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 13 أغسطس 2026 - 9:10 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2026 - 9:10 ص

أعربت اليابان عن " احتجاجها الشديد" على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجزيرة إيتوروب التي تعد جزءا من جزر الكوريل، حسبما جاء في بيان للخارجية اليابانية.

وقد ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أنه خلال زيارته لمنطقة ساخالين، زار بوتين جزيرة إيتوروب لأول مرة اليوم الخميس .

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره المكتب الصحفي للكرملين بوتين يزور مصنع ياسني لإعداد السمك في إيتوروب.

وجاء في بيان الخارجية اليابانية أن جميع " الأراضي الشمالية" وهو الوصف الذي تطلقه طوكيو على الجزء الجنوبي من جزر الكوريل، بما فيها إيتوروب تعد " أراض يابانية متوارثة من الناحية التاريخية والقانونية".

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