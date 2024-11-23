طلائع الجيش يتعادل سلبيا مع سموحة بالدوري الممتاز

مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي يكشف عن برنامج دورته الـ17

نقيب السينمائيين يرحب بالتعاون مع كوريا في مجالات صناعة السينما

مواجهة بين أمير رمسيس وعصام زكريا حول حوار الشروق عن مهرجان القاهرة السينمائي