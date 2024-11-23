 طلائع الجيش يتعادل سلبيا مع سموحة بالدوري الممتاز - بوابة الشروق
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طلائع الجيش يتعادل سلبيا مع سموحة بالدوري الممتاز

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 23 نوفمبر 2024 - 7:35 م | آخر تحديث: السبت 23 نوفمبر 2024 - 7:35 م

تعادل فريق طلائع الجيش ونظيره سموحة سلبيا على استاد جهاز الرياضة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 4 نقاط بينما يحتل سموحة  فى المركز السابعة بنفس الرصيد برصيد 4 نقاط.


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