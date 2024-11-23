طلائع الجيش يتعادل سلبيا مع سموحة بالدوري الممتاز

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تعادل فريق طلائع الجيش ونظيره سموحة سلبيا على استاد جهاز الرياضة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.
يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 4 نقاط بينما يحتل سموحة فى المركز السابعة بنفس الرصيد برصيد 4 نقاط.