القسام توثق استهداف منزل تحصنت فيه قوة إسرائيلية غرب جباليا

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)- مشاهد من استهداف مقاتليها منزلًا تتحصن فيه قوة إسرائيلية قرب مفترق الصفطاوي غرب جباليا في شمال قطاع غزة.

وظهر في مقطع الفيديو -الذي عرضته قناة الجزيرة- مجموعة من المقاتلين وهم يعلنون أنهم سيستهدفون القوة الإسرائيلية، وخاطب أحد المقاتلين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قائلا "يا نتنياهو الذي ورطت الدنيا.. جيشك يحتمي بالدبابات والآليات والحصون ونحن نحتمي بآيات الله وكلماته وبكتاب الله وبالقرآن العظيم وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وتضمنت المشاهد لقطات من عملية التجهيز لاستهداف القوة الإسرائيلية، حيث ظهر مقاتلان يصعدان سلالم إحدى البنايات، ثم تمركزا في بناية مقابلة للمنزل الذي تتحصّن فيه قوة الاحتلال الإسرائيلي. كما ظهر أحد المقاتلين وهو ينظر إلى ساعته التي تبيّن تاريخ 18 من الشهر الجاري، وربما هو تاريخ تنفيذ العملية، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.

وبعد ذلك، تم استهداف البيت الذي توجد فيه القوة الإسرائيلية بقذيفة "الياسين 105"، لتُظهر اللقطات التي بثتها كتائب القسام المنزل المستهدف والدخان الكثيف يتصاعد منه.

ورغم الحصار الشديد الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وخاصة على الشمال، تواصل كتائب القسام وبقية فصائل المقاومة استهداف قوات الاحتلال في مختلف المناطق، ومعظمها في جباليا.

وكانت القسام أعلنت إيقاع أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح من خلال استهدافهم بقذيفة "تي بي جي" بعد أن كانوا تحصنوا بمنزل في شارع الصفطاوي غربي جباليا.