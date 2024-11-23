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تحذيرات إسرائيلية جديدة بقصف مبانٍ في الضاحية الجنوبية بلبنان

وكالات
نشر في: السبت 23 نوفمبر 2024 - 2:44 م | آخر تحديث: السبت 23 نوفمبر 2024 - 2:44 م

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تحذيرات جديدة بقصف مبانٍ في الحدث وبرج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية.

وأفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدة دير انطار جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن إسرائيل أغارت على محيط بلدة البازورية في قضاء صور جنوبي لبنان.

وذكرت "الجزيرة" أن بيروت استفاقت على مجزرة مروعة، حيث دمر طيران العدو الإسرائيلي بـ5 صواريخ مبنى سكنيا، مؤلفا من 8 طبقات، في شارع المأمون بمنطقة البسطة، وسط العاصمة، كما أدى العدوان إلى تضرر عدد كبير من المباني المحيطة.

وتعمل فرق الإنقاذ على رفع الأنقاض في شارع المأمون في البسطة، وقال الدفاع المدني اللبناني إن 11 شهيدا و63 مصابا سقطوا في الغارة الإسرائيلية.

وقال شهود عيان إن الانفجارات العنيفة الناجمة عن الهجمات هزت المدينة بالكامل، في حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم السبت. ووقع دمار واسع ومازالت جهود الإنقاذ جارية.

وقال مصدران أمنيان إن 5 صواريخ على الأقل أطلقت في الهجوم، وأعقب ذلك سماع أبواق سيارات الإسعاف التي هرعت إلى مكان الانفجار.


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