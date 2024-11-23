 نائبة الرئيس الفلبيني تهدد علنا باغتياله - بوابة الشروق
الإثنين 25 نوفمبر 2024 6:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

نائبة الرئيس الفلبيني تهدد علنا باغتياله

مانيلا - وكالات
نشر في: السبت 23 نوفمبر 2024 - 5:00 م | آخر تحديث: السبت 23 نوفمبر 2024 - 5:00 م

قالت نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي، اليوم السبت، إنها اتفقت مع قاتل مأجور لاغتيال الرئيس وزوجته ورئيس مجلس النواب حال تم قتلها هي نفسها، وذلك في تهديد علني جريء، حذرت أنه ليس مزحة.

وبدوره، أحال السكرتير التنفيذي للرئيس الفلبيني، لوكاس بيرسامين "التهديد القائم" ضد الرئيس فرديناند ماركوس الابن، إلى قوة الحرس الرئاسي "لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب".

ولم يتضح على الفور الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد نائبة الرئيس.

وعلى صعيد متصل، جاء في بيان حكومي أنه "بناء على بيان نائبة الرئيس الواضح والقاطع والذي أفادت فيه بأنها اتفقت مع قاتل لقتل الرئيس إذا نجحت مؤامرة مزعومة ضدها، أحال السكرتير التنفيذي هذا التهديد القائم إلى قيادة الأمن الرئاسي لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك