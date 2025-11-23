 وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - بوابة الشروق
الأحد 23 نوفمبر 2025 11:27 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟

النتـائـج تصويت

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو - د ب أ
نشر في: الأحد 23 نوفمبر 2025 - 11:17 ص | آخر تحديث: الأحد 23 نوفمبر 2025 - 11:17 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت واعترضت 75 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاعي الجوي المناوبة ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأشار البيان إلى "إسقاط 36 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و10 فوق أراضي جمهورية القرم، و9 فوق منطقة بريانسك، و7 فوق منطقة فورونيج، و4 فوق منطقة كراسنودار، وثلاث فوق منطقة سمولينسك، واثنتان فوق أراضي كل من منطقتي موسكو وبيلجورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من منطقتي كالوجا وريازان".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك