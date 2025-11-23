وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت واعترضت 75 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاعي الجوي المناوبة ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأشار البيان إلى "إسقاط 36 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و10 فوق أراضي جمهورية القرم، و9 فوق منطقة بريانسك، و7 فوق منطقة فورونيج، و4 فوق منطقة كراسنودار، وثلاث فوق منطقة سمولينسك، واثنتان فوق أراضي كل من منطقتي موسكو وبيلجورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من منطقتي كالوجا وريازان".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.