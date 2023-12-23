الحكومة اليمنية ترحب بإعلان الأمم المتحدة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار

رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، بإعلان الأمم المتحدة توصل أطراف النزاع في البلاد إلى وقف شامل لإطلاق النار وتحسين المعيشة.

وقالت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية "نرحب بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس جروندبرج بشأن الجهود المبذولة للتوصل لخارطة طريق برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي".

وأكدت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) على" تعاملها الإيجابي مع كل المبادرات الهادفة لتسوية الأزمة في اليمن بالوسائل السلمية وفقا للمرجعيات الثلاث التي تشمل المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني".

وأعربت الوزارة عن شكرها "لكل الجهود التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للدفع قدما بالتسوية واستئناف العملية السياسية".

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي جروندبرج عن التوصل لالتزام الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن.

ومنذ أشهر، كثف المبعوث الأممي إلى اليمن مشاوراته من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.