أول طبيبة تتلقى لقاح كورونا: مكنتش خايفة لثقتي في القيادة السياسية ووزيرة الصحة

عقبت الدكتورة غادة متولي، أول طبيبة امراة تحصل على لقاح كورونا، على أولى جرعات المصل قائلة: «توفيق من ربنا كنت أول طبيبة تحصل على التطعيم».



وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، أن ما دفعها للحصول على اللقاح هو ثقتها في القيادة السياسية، بالإضافة لمشاركة وزيرة الصحة في التجارب.



وتابعت: «حصلت عليه ما منحنا الثقة والاطمئنان، بالإضافة إلى أنني قمت بقراءة الأبحاث حول اللقاح».



وأكدت أنها لم تخف من اللقاح، مضيفة: «ليه هخاف؟ بعد وزيرة الصحة ما أخدته وبعد تقدير القيادة السياسية وكتير من الدول الى استخدمته بالفعل، أخدنا دفعة للمشاركة والحصول على اللقاح».



وواصلت: «بعد جائحة كورنا في موجتيها الأولى والثانية وحصولنا كأطباء على اللقاح، هذا يمنح المواطنين رسالة طمأنينة أن اللقاح آمن وكل ما يثار حوله شائعات غرضها مفهوم ومش كويسة».



واستكملت: «من وقت ما أخدت اللقاح جتلي تليفونات كتيرة جدا بيسألوني جربتيه؟ قلتلهم اللقاح آمن بعد مرور ثمانية ساعات .. وماظهرش عليا أية أعراض سيئة».



وأكدت أنها كانت حقنة عادي، مستطردة: «حتى الآن لم تظهر أية أعراض جانبية لا علي ولا على زملائي اللي حصلوا عليه ونقوم بمتابعتهم من قبل الطب الوقائي.. وهاخد الجرعة التانية بعد ثلاثة أسابيع».