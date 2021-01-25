أول طبيبة تتلقى لقاح كورونا: مكنتش خايفة لثقتي في القيادة السياسية ووزيرة الصحة

عقبت الدكتورة غادة متولي، أول طبيبة امراة تحصل على لقاح كورونا، على أولى جرعات المصل قائلة: «توفيق من ربنا كنت أول طبيبة تحصل على التطعيم».
وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، أن ما دفعها للحصول على اللقاح هو ثقتها في القيادة السياسية، بالإضافة لمشاركة وزيرة الصحة في التجارب.
وتابعت: «حصلت عليه ما منحنا الثقة والاطمئنان، بالإضافة إلى أنني قمت بقراءة الأبحاث حول اللقاح».
وأكدت أنها لم تخف من اللقاح، مضيفة: «ليه هخاف؟ بعد وزيرة الصحة ما أخدته وبعد تقدير القيادة السياسية وكتير من الدول الى استخدمته بالفعل، أخدنا دفعة للمشاركة والحصول على اللقاح».
وواصلت: «بعد جائحة كورنا في موجتيها الأولى والثانية وحصولنا كأطباء على اللقاح، هذا يمنح المواطنين رسالة طمأنينة أن اللقاح آمن وكل ما يثار حوله شائعات غرضها مفهوم ومش كويسة».
واستكملت: «من وقت ما أخدت اللقاح جتلي تليفونات كتيرة جدا بيسألوني جربتيه؟ قلتلهم اللقاح آمن بعد مرور ثمانية ساعات .. وماظهرش عليا أية أعراض سيئة».
وأكدت أنها كانت حقنة عادي، مستطردة: «حتى الآن لم تظهر أية أعراض جانبية لا علي ولا على زملائي اللي حصلوا عليه ونقوم بمتابعتهم من قبل الطب الوقائي.. وهاخد الجرعة التانية بعد ثلاثة أسابيع».