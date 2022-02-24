عصفت الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت اليوم، بالبورصة المصرية، إذ هبطت بصورة حادة، وخسر المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 نحو 3.6%، وأغلق عند 10891 نقطة.



وبدأت روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا من خلال هجمات برية وبحرية وغارات جوية.



وتقول أوكرانيا إن مركبات عسكرية روسية دخلت أراضيها من عدة اتجاهات، من بينها شبه جزيرة القرم، ومن بيلاروسيا إلى الشمال.



وضربت صواريخ كروز وصواريخ باليستية المقار العسكرية والمطارات، ومن بينها مطار كييف الدولي، ومطار إيفانو فرانكيفسك، الواقع في غرب البلاد.



وسمع دوي انفجارات في أنحاء أوكرانيا كافة.



وأفادت تقارير بأن القوات الروسية هبطت في مينائي أوديسا وماريوبول.



وأشارت بيانات إلى مقتل 40 جنديا أوكرانيا، و50 روسيا.