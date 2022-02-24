المستشار الألماني: روسيا ستدفع الثمن غاليا بسبب حرب بوتين

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن العقوبات الغربية ستضمن أن تدفع روسيا "الثمن غاليا" بسبب هجومها على أوكرانيا، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب "خطأ فادحا".

وأضاف شولتس في تصريحات للصحفيين في برلين "بوتين يجلب العناء والدمار لجيرانه المباشرين، إنه ينتهك سيادة وحدود أوكرانيا"، وفقا لوكالة رويترز.

وتابع "إنه يعرض حياة عدد لا يحصى من الأبرياء في أوكرانيا للخطر - وهم شعب شقيق لروسيا. وفي نهاية المطاف، يعرض نظام السلم في قارتنا للخطر. لا يوجد مبرر لكل هذا. إنها حرب بوتين".

وبدأت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، عملية عسكرية روسية فى أوكرانيا، والتى أعلن عنها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى إقليم دونباس.

ودعا بوتين الجيش الأوكرانى إلى إلقاء سلاحه، مضيفا أن إراقة الدماء ستكون مسئولية النظام الأوكرانى، وأنه فى حالة حدوث تدخل أجنبى فإن روسيا سترد على الفور، مؤكدا أنه لا يخطط لاحتلال أراض أوكرانية.