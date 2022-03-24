ستولتنبرج يتخلى عن تولي رئاسة المركزي النرويجي بعد تمديد ولايته في الناتو

أعلنت وزارة المالية النرويجية، اليوم الخميس، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، تخلى عن تولي منصب رئاسة البنك المركزي النرويجي الذي كان يسعى إليه، بعد تمديد ولايته في منصبه الحالي أمينا عاما للحلف.

وأوضحت الوزارة أن ستولتنبرج (63 عاما) استقال عن تعيينه رئيسا للبنك المركزي وأن الرئيسة المؤقتة للبنك، ايدا فولدن باشي، ستتولى هذا المنصب لمدة ستة أعوام.

وأضافت الوزارة أن وزير المالية تريجا سلاجسفولد فيدوم سيقدم طلبا بهذا الخصوص بأسرع ما يمكن للملك هارالد الخامس.

وكان تم تعيين ستولتنرج رئيسا مقبلا للبنك المركزي الأوروبي في أوائل فبراير الماضي، وكان من المفترض أن يتولى هذا المنصب مع حلول مطلع ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة عمله في حلف الأطلسي وفقا لما كان مقررا في نهاية سبتمبر المقبل.

غير أن الحلف أعلن في وقت سابق اليوم أن دوله الأعضاء قررت تمديد التفويض الممنوح لستولتنبرج حتى نهاية سبتمبر 2013 في ضوء الحرب الروسية في أوكرانيا.