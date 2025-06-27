 قناة mbc مصر تحصد جائزة الدراما الاجتماعية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قناة mbc مصر تحصد جائزة الدراما الاجتماعية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون


نشر في: الجمعة 27 يونيو 2025 - 10:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 يونيو 2025 - 10:39 ص

حصدت قناة إم بي سي مصر جائزة الدراما الاجتماعية عن مسلسل "منتهي الصلاحية" في مسابقة الدراما التلفزيونية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي أقيم في العاصمة تونس وذلك في حفل ختام المهرجان في دورته الـ25.

وكانت فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الـ25 انعقدت بمدينة الثقافة بتونس ونظمه اتحاد إذاعات الدول العربية وشارك فيه نُخبه من أبرز المؤسسات الإعلامية والمحطات والمنصات العربية من 20 دولة.

يذكر أن المهرجان ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، التابع لجامعة الدول العربية ويهدف إلى تطوير التلفزيون العربي ورفع مستواه.


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