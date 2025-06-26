دعا الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن امتداد عقود الإيجار القديم إلى جيل واحد من المستأجرين، مشيرا إلى ارتضاء المستأجرين وكبار السن وأصحاب المعاشات، بالأحكام القضائية والزيادات الإيجارية المقررة، رغم صعوبة ظروفهم المعيشية.

وانتقد خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الخميس، ممارسات بعض الملاك الذين بدأوا في مضايقة السكان، قائلا: «للأسف، بعض الملاك، بدأوا من الآن ينكدوا على السكان، هناك من يسعى إلى الهدم بطرق عديدة، وهناك من يهدد ويتوعد ويرعب، وهذا كله لا يصح؛ لأنه سيؤدي إلى نتائج خطيرة كلنا سندفع ثمنها».

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بحكم المحكمة الدستورية العليا وتفسيره الصحيح، رافضا تفسيره من البعض «على مزاجه»، لما في ذلك من «عدم احترام لأحكام القضاء ومخالفة المادة 195 من الدستور الخاصة بالدستورية العليا» على حد قوله.

ووجه رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلا: «يا دكتور مصطفى، أنا رجل أحترمك وأحترم أداءك وما قدمته، وحتى النقد يكون دائمًا في إطار الاحترام، لكن هذا القانون، والله وصمة؛ لأن الناس تعبانة، أنا لا أقول اعصفوا بالملاك لكن هو جيل واحد».

كما طالب بعدم وضع مجلس النواب في «موقف حرج»، قائلا: «هذا بيته الذي تعاقد عليه تعاقدًا نهائيًا، دعوه يكمل السنوات المتبقية، أما الملاك، فلهم حقوقهم وسيحصلون عليها، لكن تجنبوا إذكاء الصراع المجتمعي، المستأجر أقام علاقة إيجارية سليمة ولم يغتصب حقك، وأنت وافقت وحصلت على امتيازات من الدولة، فلماذا الآن؟».

ودعا إلى البحث عن حلول بديلة للأزمة، مثل معالجة ملف الشقق المغلقة التي يقدر عددها بـ 300 ألف شقة مغلقة إلى جانب الذين يملكون وحدات بديلة.

وأشاد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «نحن جميعا نرى ما تفعله القيادة السياسية ونقف إلى جانبه وندعمه»، ، مشيرا إلى أن هؤلاء هم جزء من الجماعة الوطنية التي وقفت مع الدولة في أصعب الظروف خلال ثورة الثلاثين من يونيو وهتفت للرئيس عبد الفتاح السيسي.