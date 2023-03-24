مسؤول جزائري: حرق جنود أوكرانيا للمصحف يؤكد تنامي الإسلاموفوبيا

قال أمين عام المجلس الإسلامي الأعلى الجزائري، بوزيد بومدين، إن حرق الجنود الأوكرانيين للمصحف الشريف جاء في إطار تنامي "الإسلاموفوبيا"، مشيرا إلى خطورة هذه الخطوة.

ونقلت قناة"آر تي عربية" عن بومدين، قوله اليوم الخميس عبر برنامج "نيوز ميكر" إلى أن هذا يشكل منزلقا خطرا لأنه في وقت سابق كان يقوم بهذه الأفعال بعض سياسيي اليمين المتطرف أو بعض الإعلاميين في "شارلي إيبدو" الفرنسية أو بعض السينمائيين.

وأضاف : "ولكن قيام جنود بهذا الأمر وهم في حالة حرب، فإن في ذلك دليل حدوث انزلاق في تلك الدولة وهو يسيء ليس إلى تاريخ أوكرانيا فقط، وإنما إلى العلاقات مع العالم الإسلامي".

وذكر بومدين أن الاعتداء على المصحف تزامن مع اليوم العالمي لمناهضة "الإسلاموفوبيا" في الـ15 من مارس، والذي دعت إليه الأمم المتحدة سنة 2022 بعد حرق مسجد نيوزيلندا.