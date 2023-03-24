وزير كوري جنوبي: تحسن العلاقات مع اليابان يعزز الصادرات والاستهلاك

قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونج هو اليوم الجمعة إن جهود التي جرت مؤخرا بين كوريا الجنوبية واليابان لاستعادة العلاقات الثنائية ستعطي "تأثيرا إيجابيا هاما" على رابع أقوى اقتصاد في آسيا.

واكملت كوريا الجنوبية يوم الخميس إجراءات إسقاط الشكوى التي قدمتها إلى منظمة التجارة العالمية ضد اليابان بشأن القيود التجارية التي فرضتها طوكيو ، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه سول إجراءات محلية لإعادة اليابان إلى "القائمة البيضاء" لشركائها التجاريين الموثوق بهم، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

جاءت هذه الخطوة بعد أن أجرى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول محادثات قمة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأسبوع الماضي، حيث تعهدت طوكيو برفع قيود التصدير على ثلاث مواد ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات لجارتها الآسيوية.

وقال وزير المالية الكوري الجنوبي قبل اجتماع مغلق حول قضايا التجارة "باعتبار أن القمة الثنائية التي جرت مؤخرا مهدت الطريق لاستعادة العلاقة، فمن المتوقع أن تعطي تأثيرا إيجابيا كبيرا لاقتصادنا".

يشار إلى أن طوكيو فرضت في عام 2019 إجراءات تصدير انتقامية واضحة ضد حكم المحكمة العليا في سول الذي ألزم الشركات اليابانية بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري الكوري.

وأشار تشو إلى أن استعادة العلاقات سيسهم في تعزيز صادرات كوريا الجنوبية والاستهلاك المحلي.