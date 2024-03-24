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لندن: بوتين أعلن الاثنين الماضي مد خط سكة حديد من روستوف أون دون إلى القرم

د ب أ
نشر في: الأحد 24 مارس 2024 - 4:37 م | آخر تحديث: الأحد 24 مارس 2024 - 4:37 م

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن يوم الاثنين الماضي، مد خط سكة حديد من "روستوف أون دون" في جنوب روسيا ويمر عبر الأراضي التي تحتلها روسيا مؤقتا في أوكرانيا وصولا إلى شبه جزيرة القرم.

وأشار التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى أن الخط الجديد سيصل في النهاية إلى سيفاستوبول بجنوب شبه جزيرة القرم، وسيوفر دعما احتياطيا لجسر كيرتش، بحسب بوتين.

وعلى الرغم من أن بوتين زعم أن الجزء الأول المكتمل يستعيد الوصول إلى بيرديانسك، فإن خط السكك الحديدية الذي كان موجودا من قبل، والذي يستخدم لإكمال هذه الرحلة، يمر في منطقة معرضة للتوجيه غير المباشر من جانب أنظمة الضربات الدقيقة الأوكرانية، بحسب ما ورد في التقييم.

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