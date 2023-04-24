 وزير الخارجية الروسي يصل نيويورك لترؤس اجتماعات مجلس الأمن الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الروسي يصل نيويورك لترؤس اجتماعات مجلس الأمن الدولي

موسكو - أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 أبريل 2023 - 10:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 أبريل 2023 - 10:05 ص
وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إلى نيويورك، لترؤس اجتماعات مجلس الأمن الدولي وسيلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "لقد وصل سيرجي لافروف إلى نيويورك، وغدًا سيُعقد اجتماع مجلس الأمن الدولي برئاسته".

يُذكر أن روسيا أصبحت رئيسة مجلس الأمن الدولي في مطلع أبريل ولمدة شهر.

ومن المقرر أن يُدير لافروف اليوم مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى حول "التعددية الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، وفي اليوم التالي يدير مناقشة مفتوحة على المستوى الوزاري حول تسوية النزاع في الشرق الأوسط.

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