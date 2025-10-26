محكمة القدس الجزئية تبلغ محامي نتنياهو أنه سيكون هناك 4 جلسات استماع أسبوعيا في محاكمته

قالت محكمة القدس الجزئية لمحامي رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عميت حداد إنه اعتبارا من الأسبوع المقبل، ستعقد أربع جلسات استماع أسبوعيا للمحاكمة الجنائية لرئيس الوزراء، حيث سيدلي نتنياهو بشهادته في ثلاث منها.

وكان حداد قد أبلغ المحكمة الأسبوع الماضي بأنه لن يتمكن من حضور جلسات الاستماع أيام الأحد، نظرا لأن لديه جلسات استماع في قضايا أخرى محددة أيام الأحد، لكن المحكمة تصر على أن اليوم الإضافي من جلسات الاستماع الذي أضافته يجب أن يتم، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وكتبت القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان أن نتنياهو يمكن أن يدلي بشهادته أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء وأن الدفاع يمكن أن يطلب من شهود آخرين الإدلاء بشهادتهم أيام الأحد، إذا كان ذلك أكثر ملائمة لحداد.