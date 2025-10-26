الكرملين: بوتين اتفق مع ترامب على أن عقد قمة في بودابست الآن أمر لا معنى له

أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أول من طرح فكرة أنه لا جدوى من عقد القمة في بودابست في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشاركه هذا الموقف.

وقال بيسكوف للصحفي في قناة "روسيا 1"، بافيل زاروبين، إن "فكرة أنه لا معنى لعقد القمة الآن ظهرت أولا لدى ترامب، لكن الرئيس بوتين أبدى اتفاقه معه في تصريحاته"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف "لا يمكن للرئيسين أن يجتمعا لمجرد الاجتماع، لا يمكنهما ببساطة إضاعة وقتهما، وهما يصرحان بذلك علنا. لذلك، كلفا (وزير الخارجية الروسي سيرجي) لافروف و(وزير الخارجية الأمريكي ماركو) روبيو بالتحضير لهذه العملية. إنها عملية معقدة".

وتابع بيسكوف "دعونا نتذكر أنه ليس هناك أي اتفاق واضح بشأن أي مواعيد للقمة".

وأشار بيسكوف إلى أنه "ليس الجميع يرغب في انعقاد هذه القمة".

وأكد بيسكوف أن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادقة في حل جميع الأزمات الحادة، بما في ذلك تلك المحيطة بأوكرانيا، لا تثير سوى مشاعر إيجابية.

وأضاف بيسكوف "لكن في بعض الأحيان، يتناقض هذا التسرع المفرط بشكل حاد مع الواقع، لأن صراعا مثل الصراع الأوكراني... مع أسبابه الكامنة معقد للغاية ولا يمكن حله بين عشية وضحاها".

وأشار بيسكوف إلى أن الهستيريا العسكرية للاتحاد الأوروبي هي سبب توقف المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية.