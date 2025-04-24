إطلاق 6 مشاريع صناعية بقيمة مليار و171 مليون دولار جنوبي العراق

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أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إطلاق الأعمال التنفيذية لستة مشاريع صناعية غالبيتها لإنتاج الأسمنت بكلفة مالية كلية تبلغ مليار و171 مليون دولار في محافظة المثنى "300 كم جنوبي بغداد".

ونقل بيان للحكومة العراقية عن السوداني، قوله إن هذه المشاريع تشمل التشغيل التجاري لمعمل اسمنت نجمة بطاقة إنتاجية 6000 طن يوميا والعمل التنفيذي لمعمل اسمنت العربي بطاقة إنتاجية 6000 طن / يوميا ومعمل اسمنت خيرات المثنى بطاقة إنتاجية 6000 طن / يوميا.

كما اشتملت المشاريع، إطلاق العمل في معمل اسمنت السماوة بطاقة 6600 طن / يوميا ومعمل اسمنت الاتحاد بطاقة 6000 طن / يوميا ومشروع لإنتاج الصودا الكاوية والمواد الكيمياوية بطاقة إنتاجية كلية 1200 طن / يوميا.