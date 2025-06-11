النيابة العامة تحقق في فيديو زواج مصاب بمتلازمة داون من عروس قاصر بالشرقية

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها بشأن واقعة انتشار مقطع فيديو يُظهر زواج فتاة قاصر بشاب مصاب بمتلازمة داون، في إحدى قرى محافظة الشرقية.

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد أبلغ كلًّا من مكتب حماية الطفل ومكتب النائب العام بتفاصيل الواقعة، بعد تداول مقطع فيديو خلال الساعات الماضية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت فيه فتاة قاصر، دون الثامنة عشرة من عمرها، مرتدية فستان الزفاف إلى جوار عريسها، وهو شاب مصاب بمتلازمة داون. وقد أثار الفيديو، الذي لم تتجاوز مدته نصف دقيقة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل.

وتلقى خط نجدة الطفل بلاغًا بشأن الواقعة، حمل رقم 102031، أشار إلى تداول مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 27 ثانية، مع تأكيد على أن الفتاة الظاهرة فيه قاصر لم تبلغ السن القانونية للزواج، وأنها زُوّجت لشاب مصاب بمتلازمة داون قبل بلوغها السن المسموح به قانونًا.

وأظهرت المعلومات الأولية أن العروسين ينتميان إلى مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وقد أثارت الواقعة موجة من الرفض والاستنكار من قِبل بعض المواطنين، الذين شككوا في الأهلية العقلية للعريس، معتبرين أن حالته قد تؤثر على صحة عقد الزواج من الناحيتين الشرعية والقانونية، فضلًا عن أن العروس قاصر. وطالبوا بضرورة تدخل الجهات المختصة للتحقق من مدى استيفاء الزواج للشروط القانونية، وعلى رأسها التحقق من توفر الإدراك الكامل والرضا التام من الطرفين.