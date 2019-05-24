الجمعة 24 مايو 2019 3:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن الدراما الرمضانية للموسم الجاري؟
النتـائـج تصويت

ميركل تتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية أواخر الشهر الجاري

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 24 مايو 2019 - 2:40 م | آخر تحديث : الجمعة 24 مايو 2019 - 2:40 م

تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 29 إلى 30 مايو الجاري؛ لزيارة جامعات هافرد في بوسطن.

وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الفيدرالية، مارتينا فيتز- في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة- إن المستشارة الألمانية ستحضر حفل التخرج بدعوة من الجامعة، وكجزء من الاحتفالات سيتم منح المستشارة درجة الدكتوراة الفخرية من الجامعة، كما ستلقي كلمة أمام الخريجين والحضور والمدعوين في الجامعة.

وأضافت أنه من المقرر أيضا أن تلتقي المستشارة الألمانية مع محافظ ماساتشوستس تشارلي بيكر، وممثلين عن مركز الدراسات الأوروبية بجامعة هارفارد، والطلاب الألمان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك