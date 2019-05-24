ميركل تتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية أواخر الشهر الجاري

تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 29 إلى 30 مايو الجاري؛ لزيارة جامعات هافرد في بوسطن.

وقالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الفيدرالية، مارتينا فيتز- في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة- إن المستشارة الألمانية ستحضر حفل التخرج بدعوة من الجامعة، وكجزء من الاحتفالات سيتم منح المستشارة درجة الدكتوراة الفخرية من الجامعة، كما ستلقي كلمة أمام الخريجين والحضور والمدعوين في الجامعة.

وأضافت أنه من المقرر أيضا أن تلتقي المستشارة الألمانية مع محافظ ماساتشوستس تشارلي بيكر، وممثلين عن مركز الدراسات الأوروبية بجامعة هارفارد، والطلاب الألمان.